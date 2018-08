Klassenkampf

Am Donnerstag wird es 70 Jahre her sein, dass die schwedische Dressurreiter-Mannschaft in London Olympia-Gold gewann. Kurze Zeit später wurde ihnen die Medaille aberkannt. Das Olympische Komitee war draufgekommen, dass einer von ihnen, Gähnall Persson, bloß Unteroffizier war. Und damals waren für das olympische Dressurreiten nur Offiziere und Herrenreiter zugelassen. Diese Regel war 1948 freilich schon anachronistisch: Das Komitee musste sie noch anwenden, hat sie aber gleich darauf außer Kraft gesetzt. Persson gewann 1952 und 1956 Gold, unbeanstandet.

Ereignisse wie diese gelten als Indiz, dass mit dem Zweiten Weltkrieg die Klassengesellschaft in Europa ihr Ende gefunden hat. Aber ist das so? Sicherlich hat die Herkunft heute weniger Auswirkung auf das Fortkommen. Aber es scheint nun einmal der menschlichen Natur zu entsprechen, Ober- und Unterschichten zu bilden, Anführer- und Gefolgsleute-Kasten. Mit dem Untergang der offiziellen Klassen kommt daher nicht die klassenlose Gesellschaft, sondern ein Nebeneinander informeller Klassensysteme.

So gibt es etwa das Klassensystem der Schönheit, bei dem die Supermodels den Hochadel darstellen. Es gibt die Bildungsgesellschaft mit der Unterklasse der Bildungsfernen. Am deutlichsten bildet das Geld ein Ersatzklassensystem aus. Das wirtschaftliche Klassensystem hat die Wiederaufbau- und Wirtschaftswunderzeit beherrscht. Bis die 68er den Primat der Ökonomie angegriffen und erneut die klassenlose Gesellschaft ausgerufen haben. Aber auch sie haben auf ihrem „Marsch durch die Institutionen“ nur wieder eine neue Oberklasse geschaffen: die der politisch Korrekten. Ihre Agenda ist der Kampf gegen alle herrschaftsstützenden „gesellschaftlichen Konstrukte“. Ihr jüngster Sieg ist die Ehe für alle, ihr Klassenzeichen ist das Binnen-I mit Sternchen, und um jegliche Dominanz zu bekämpfen, verteidigt sie vehement ihre Herrschaftspositionen.

Wir haben hier das Beispiel einer Verengung einer guten Sache (der Nichtdiskriminierung) in eine Ideologie. Ideologien neigen zur Vergewaltigung der Wirklichkeit und zum Exzess. Aber schon Karl Marx hat festgestellt, dass jede herrschende Klasse sich im Exzess unweigerlich ihre Gegenklasse schafft, die gegen ihre Herrschaft revoltiert. Und hier ist der Moment, in dem ich hoffe, dass meine Analyse nicht stimmt. Denn auch wenn mir „die da oben“ suspekt sind – eine Revolution „derer da unten“ fürchte ich noch mehr, allein schon, weil Revolutionen in der Regel mehr zerstören als aufbauen. Aber vielleicht sind wir da schon mittendrin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2018)