Culture Clash

Frontnachrichtenaus dem Kulturkampf

An jedem Arbeitstag trifft das österreichische Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl fast 300 Asylentscheidungen, alle 97 Sekunden eine. Für das mit rund 1300 Mitarbeitern ausgestattete Amt ist das ziemlich viel. Insofern – und auch angesichts der nur viermonatigen Grundausbildung der Referenten des BFA – ist es beachtlich, dass obskure Bescheide eine Seltenheit zu sein scheinen.

Offenbar wird im Großen und Ganzen ordentlich gearbeitet. Es sind ja oft komplexe Sachverhalte zu ermitteln, und oft gibt es keine klaren Beweise. Wie in jenem vom „Falter“ präsentierten Fall: Ein Beamter hat einem Afghanen Asyl verweigert, da dieser nur behaupte, homosexuell zu sein. Die hanebüchene Beweisführung des Bescheides – zu unauffälliges Verhalten – hat für beißende Kritik gesorgt.

Homosexualität ist laut EuGH ein Asylgrund, wenn im Herkunftsland Strafen für homosexuelle Handlungen verhängt werden. Wie etwa in Afghanistan, das ist ein klarer Punkt. Weniger klar ist aber der Nachweis, ob jemand homosexuell ist. Der EuGH hat Anfang des Jahres festgestellt, dass psychologische Gutachten dabei unzulässig sind, weil sie zu sehr ins Privatleben eingreifen. Die BFA-Referenten sind auf ihr eigenes Urteilsvermögen angewiesen, um die Plausibilität der Angaben zu bewerten. Ich könnte das nicht.

So geht die Bedeutung des aktuellen Falls über die Gelegenheit zur Häme gegen den – ohnehin schon im Mai abgezogenen – Beamten hinaus. Er zeigt das Problem, dass Asylentscheider oft gar nicht genug Grundlagen haben, um vernünftig zu entscheiden. Man kann ja schon kaum wissen, ob jemand wirklich vom Clanchef seines pakistanischen Heimattals verfolgt wird – und ob er nicht trotzdem in einem anderen Winkel des Landes sicher leben könnte. Auch die Echtheit einer Konversion zum Christentum ist schwer beweisbar. Da kann man aber noch Indizien verlangen – „Sagen Sie mir das Vaterunser auf!“ –, aber bei der sexuellen Orientierung? Vor Gericht gibt es auch oft keine eindeutige Beweislage, aber dort geht es nur darum, was jemand getan hat und nicht, wie jemand ist. Und der Richter muss „in dubio pro reo“ entscheiden - und auch nicht so oft über Leben oder Tod.

Die aktuelle Geschichte wirft ein Schlaglicht auf die unlösbare Aufgabe, vor der Asylbehörden stehen, die Rechtsstaatlichkeit garantieren sollen, aber sehr oft willkürlich entscheiden müssen. Das alles ist ein typischer Teil von Europas Migrationsproblem insgesamt, das zwischen ratlosem Laissez-faire und rechtlos-brutalem Abwehrkampf eine langfristig plausible Lösung erst finden muss.



Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)