Culture Clash

Frontnachrichtenaus dem Kulturkampf

In der Schulzeit – eine Zeit, in der die Defizite der anderen eine große Rolle spielen – erzählte ich gern den Witz von den dünnsten Büchern der Welt. Neben der „Englischen feinen Küche“, der „Kulturgeschichte der USA“ und dem „Who is Who im Burgenland“ waren das die „Italienischen Heldensagen“. Der Witz hörte auf, lustig zu sein, als ich mich erstmals mit den Anti-Mafia-Richtern beschäftigte.

Wie im antiken Heldenepos kommen etwa Giovanni Falcone und Paolo Borsellino daher. Der eine ein Linker, der andere ein Rechter, Freunde von der Schulzeit an. Sie haben der Mafia den ersten großen Schlag vor Gericht versetzt. Dafür wurde Falcone im Mai 1992 ermordet, Borsellino nur zwei Monate später. So wie schon zuvor Oberstrichter Rocco Chinnici oder dessen Vorgänger Cesare Terranova.

Ihr Schicksal erinnert uns daran, dass Richter neuralgische Punkte der Gesellschaft sind. In jedem Staat gibt es die Versuchung der Mächtigen, die Verbrecher gewähren zu lassen – zum Nutzen beider Seiten, auf Kosten der kleinen Leute. Wie weit Staat und Verbrecher voneinander geschieden werden, liegt unter anderem am Mut der Richter.

Das zeigt sich auch dieser Tage an den Drohungen gegen die drei pakistanischen Höchstrichter, die Asia Bibi, eine seit acht Jahren wegen Blasphemie inhaftierte Christin, nun Mangels an Beweisen freigesprochen haben. Ein epochales Urteil, weil bisher der Staat sich zu oft mit den islamistischen Hardlinern arrangiert hat, auch nachdem 2011 der Gouverneur Salman Taseer und der Minister Shahbaz Bhatti ermordet wurden, nachdem sie für Asia Bibi eingetreten waren.

Der Höchstrichter des Landes, Saqib Nasir, geht im Jänner in Pension. Er hätte das Urteil nur um wenige Wochen hinauszögern müssen, um aus dem Schneider zu sein. Hat er aber nicht. Sein Stellvertreter Asif Khosa saß schon der Kammer vor, die das Todesurteil gegen den von den Hardlinern zum Helden hochgejubelten Mörder Taseers bestätigt hatte. Manche hatten deshalb erwartet, er würde sich nun durch eine Verurteilung der Christin „reinzuwaschen“ versuchen. Hat er aber nicht.

Unsere Sicherheit hängt auch davon ab, ob der Staat mit den Verbrechern gemeinsame Sache macht oder selbst zur Räuberbande wird. Diese Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif, sondern nur durch persönliches Opfer. Paolo Borsellinos bekanntester Spruch steht in seinem Buch „Jenseits der Mauer des Schweigens“ und heißt: „Es ist schön, für das zu sterben, woran man glaubt. Wer den Mut hat, seine Werte zu unterstützen, stirbt nur einmal. Wer Angst hat, stirbt jeden Tag.“



Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. ?

?meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)