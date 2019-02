Ort des Heils?

Das große Echo hat sogar den „alten Hasen“ Stefan Meining vom Bayerischen Rundfunk überrascht, der sich die Sendung ausgedacht hat: Kardinal Schönborn im Gespräch mit Doris Wagner, einer Frau, die aus ihrer Missbrauchserfahrung heraus zwei kirchenkritische Bücher geschrieben hat. Die zentrale Passage ist wohl jene, in der Doris Wagner den Kardinal fragt, ob wenigstens er ihr glaube, und er ihr sagt: „Ja.“ Ich habe viele Reaktionen erhalten von Leuten, die die Sendung gesehen haben: „Endlich tut sich was!“, „Ein Umdenken in der Kirche!“, „Ein Durchbruch!“

Da haben die Bischöfe in Österreich in den letzten Jahren Ombudsstellen und Präventionsstellen eingerichtet, Aufnahmeverfahren für Priester verschärft, einen strengen Verhaltenskodex eingeführt. Sie haben Täter angezeigt und gemaßregelt. Mehr als 2000 Opfern hat die Kirche finanzielle Hilfen ausbezahlt. Der Papst hat vor laufender Kamera Opfer getroffen, und Kardinal Schönborn hat schon 2010 öffentlich Schuld und Verantwortung der Kirche einbekannt und um Verzeihung gebeten. Eine Kulturveränderung findet statt. Aber viele Menschen haben erstmals beim Gespräch Schönborn-Wagner gemerkt, dass sich da etwas tut. Warum?

Vielleicht hat das mit der besonderen Schwere zu tun, die den kirchlichen Missbrauch auch mehr zum Thema macht als den ja viel zahlreicheren Missbrauch anderswo. Dass die Kirche überproportional am Pranger steht, hat wohl mit dem Ablöseprozess der Gesellschaft von der Kirche zu tun: Es ist immer leichter, über den Missbrauch „bei denen dort“ zu sprechen als über den im eigenen Haus. Es hat wohl auch damit zu tun, dass es erleichtert, einen Moralapostel in flagranti zu erwischen. Das entkräftet seine unangenehmen Mahnungen.

Aber vielleicht hat es am meisten damit zu tun, dass die Welt sich nach einem Ort sehnt, der rein und gut ist. Ein Ort der ultimativen Geborgenheit, wo man geliebt und geachtet wird. Wo man umarmt wird und einem trotzdem niemand zu nahe tritt. Ihrem Selbstverständnis nach sollte die Kirche einem solchen Ort zumindest sehr nahekommen. Wenn das Gegenteil brutal offenbar wird, reagieren die Menschen zu Recht mit besonderer Empörung.

Alle Missbrauchstäter vergreifen sich an Leib und Seele ihrer Opfer – kirchliche Täter dazu noch an der Sehnsucht so vieler nach dem heilen und heilenden Ort. Vielleicht löst es – ohne die nötige Arbeit an den Strukturen zu ersetzen – deswegen so starke Reaktionen aus, wenn man auch einmal sehen kann, dass ein Bischof einem Opfer zuhört, glaubt, Raum gibt und dessen Leid an sich heranlässt.



Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

meinung@diepresse.com

diepresse.com/cultureclash

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)