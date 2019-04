Glaubensfrage

Religion reflektiert – ÜberLetzte und vorletzte DINGE

Eine Warnung gleich zu Beginn. Personen mit Hang dazu, konservativ zu ticken (Versuch einer Annäherung an den Begriff folgt), sollten beim Aufsuchen von Kirchen dieser Tage besondere Sorgfalt walten lassen. Nicht, weil aufdringlicher als sonst verkleidete Anbieter von für touristischen Massengeschmack maßgeschneiderten Musikdarbietungen oder weil Bettler davor anzutreffen sind (beides gilt besonders für den Wiener Stephansplatz). Sondern, weil sie sich nach Durchschreiten der Schwelle im Inneren des Gotteshauses provoziert sehen könnten.

Dort lauert eine sonst in Kirchen fast nie (mehr) anzutreffende Gefahr. Eine Konfrontation. Unbekanntes. Moderne(!) Kunst! Seit Aschermittwoch sind vielerorts Installationen, künstlerische Interventionen zu sehen, die auch dem Brauch des Fastentuchs neues Leben einhauchen. Sie sind definitiv nicht geeignet für Personen, die die katholische Kirche generell und christliche Gotteshäuser speziell in einer ausschließlich konservativen Betrachtungsweise dazu verpflichtet sehen, das Bestehende unverändert beizubehalten, nichts Neues hinzuzufügen und Kirche(n) so als eine Art Museum des Glaubens oder der Spiritualität begreifen und also ziemlich gründlich missverstehen. Sie sollten bis Pfingsten den Wiener Stephansdom nicht betreten und den Innsbrucker Dom nicht betreten und den Klagenfurter Dom nicht betreten und . . .

Das Gegenteil sollte hingegen für alle anderen gelten. Am Beispiel Stephansdom: Da springt beim Betreten sofort im Mittelschiff eine raumfüllende Installation des Linzer Künstlers Peter Baldinger ins Auge. Als Titel der Arbeit hat er „Sky of Stones“ gewählt. 1332 Steine, klar, keine echten, sondern aus Zeitungspapier geformt, hängen da über den Kirchbänken und -besuchern. Doch soll hier nicht zu viel „verraten“, er- oder verklärt werden.

Es empfiehlt sich nicht, sofort eine deutlich sichtbar aufgestellte Lesehilfe für das Kunstwerk zu nützen. Zunächst mag reichen, es wirken zu lassen, hinten stehend, soweit keine Messe gefeiert wird, nach vorne schlendernd, Gedanken, Assoziationen zuzulassen, danach allenfalls darüber zu sprechen, wodurch sich neue Deutungsebenen öffnen. Ein Erlebnis der besonderen Art, wie der Autor dieser Zeilen aus eigener Anschauung berichten darf.

Interessant, dass sich ein sonst eher biederes Medium soeben dem Thema „Moderne Architektur“ widmet. „Moderne Kirchen und ihre Kraft“ lautet der Titel des zweiseitigen Blattaufmachers in der heutigen Nummer des „Sonntag“, der Kirchenzeitung der Erzdiözese Wien. Die Hermann Glettlers und Toni Fabers mit dem Wissen um die Möglichkeiten, die moderne Kunst auch im religiösen Erleben bietet, sind also in der katholischen Welt nicht ganz allein. Es wäre Zeit, sich der jahrhundertelang selbstverständlichen Koalition zwischen Kirche und Kunst neu zu besinnen. ?

