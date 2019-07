Boris Johnson ist auch Gelegenheitsdichter. 2016 hatte Recep Tayyip Erdogan den Kabarettisten Böhmermann wegen dessen Spekulationen über Erdogans Sexualverhalten geklagt. Daraufhin stiftete das Wochenmagazin „The Spectator“ 1000 Pfund für das ärgste Erdogan-Schmähgedicht. Den Preis erhielt Boris Johnson. Des Außenministers Limerick, in dem sich Ankara auf „Wankerer“ (Wichserer) reimt, rückte die Ziege – bei Böhmermann noch eine Wunschvorstellung – nun in den Rang eines tatsächlichen Sexualpartners. Der Fünfzeiler schließt holprig mit „he didn't even stop to thankera.“

Nun ja. In das Pantheon der Humorpoesie wird es Johnson damit nicht schaffen. Aber es war ja auch eher als Manifestation gedacht, dass man in Großbritannien noch sagen darf, was man will. (Was eine Fiktion ist, denn in kaum einer anderen Demokratie schränken Hate-Speech-Gesetze die freie Rede so sehr ein wie im Vereinigten Königreich. So wurde etwa zu der Zeit, als Johnson den Pegasus ritt, die Lehrerin Svetlana Powell gefeuert, nachdem sie Schülern auf deren Frage nach ihrer persönlichen, religiösen Einstellung zu Homosexualität katechismusgemäß geantwortet hatte.)

Neu ist nun also, dass jemand eines der wichtigsten politischen Ämter Europas bekleidet, der es passend findet, Gedichte über die erfundenen Sexualpraktiken anderer Politiker zu veröffentlichen. Das ist vielleicht nicht das Wichtigste an Johnson, aber es passt in die Revolte der Rüpel, die wir gerade erleben.

Es gab immer Menschen, die gegen die Benimmcodes der Gesellschaft angerüpelt haben – mit schlechtem Haarschnitt, Kraftausdrücken oder politisch Unkorrektem. Die sich über den kleinlichen Hang zur Wahrheit und spießige Tugenden wie Treue oder Nüchternheit hinweggesetzt haben. Insgeheim bewundert von anderen, die auch gern einmal einfach so „Neger“ sagen würden. Neu ist, wie gesagt, dass sie nun Präsident oder Premier werden. Man könnte die ganze Brexit-Bewegung in diesem Zusammenhang sehen, bei der es ja auch darum geht, sich stark zu fühlen, indem man den korrekten Spießern in Brüssel den blanken Hintern zeigt.

Die Beliebtheit der Rüpel ist ein Indiz dafür, dass die Konventionen zur Zwangsjacke geworden sind und die ursprünglich subversive Politische Korrektheit oppressiv. Wenn die korrekten Eliten auf die Befreiungsschläge der Trumps und Johnsons damit reagieren, den Moralinsäuregrad noch erhöhen zu wollen, macht das alles nur schlimmer. Sollen die Hofnarren nicht dauerhaft das Zepter übernehmen, bräuchten wir also nicht noch mehr Regeln, sondern mehr robuste innere Gelassenheit.

