Alles nur Chimäre

„Dass ich vom Affen abstamme, habe ich verwunden“, sagte der Urgroßvater meiner Frau, als er sich über seinen Sohn ärgerte, „aber dass ein Affe von mir abstammt?“ Die prekäre Grenze zwischen Mensch und Tier wird nun noch fließender: Japan hat im April Experimente erlaubt, bei denen menschliche Zellen in tierische Embryos eingebracht werden. Nun wurde der erste konkrete Fall an Nagetieren genehmigt. Er soll Erkenntnisse dafür liefern, etwain Schweinen menschliche Bauchspeicheldrüsen für Diabetes-Patienten zu züchten.

Dabei mixt man nicht die Erbanlagen. Beim Schweine-Embryo wird vielmehr die „Bauanweisung“ ausgeschaltet, anhand derer sich seine Stammzellen zu Bauchspeicheldrüsen-Zellen entwickeln. Dafür werden menschliche Stammzellen eingesetzt, die das dann übernehmen. Ethiker quer über den Erdball bemühen sich daher zu erklären, dass das Ganze unbedenklich sei: Das Schwein bleibt ein Schwein, auch wenn in ihm eine menschliche Drüse wächst.

Es ist aber komplizierter. Wir können noch nicht garantieren, dass alle eingefügten menschlichen Zellen wirklich zu Bauchspeicheldrüsen werden und sich nicht etwa auch zu Hirnzellen oder Fortpflanzungsorganen ausdifferenzieren. Bisherige Erfahrungen legen nahe, dass die neuen Organe auch nicht nur aus menschlichen Zellen bestehen werden. Und vernünftigerweise sollte man bei ethischen Bewertungen auch nie nur den einen Fall für sich betrachten, sondern auch, wohin der Erkenntnisgewinn noch führen kann und damit wird.

Mich fasziniert, mit welcher Selbstverständlichkeit Ethiker bei einer solchen Sache erklären können, dass sie sonnenklar sei. Ethik ist doch eine Philosophie, die von Vorverständnissen abhängt, die bei jedem anders sind. Etwa vom Bild des Menschen: Ebenbild Gottes, Krone der Schöpfung, oder bloß ein hoch entwickelter Primat? Sind wir Tiere oder deren Herren – oder beides?

Derzeit lehnen wir tödliche Versuche an Menschen ab, halten sie an Tieren aber im Dienste des Menschen für statthaft. Was, wenn so ein Tier im Hirn zu menscheln anfängt: Soll man es töten und so das Experiment beenden, damit es nicht aus dem Ruder läuft? Oder muss man das Wesen als Mensch schützen? Wäre ein Kaninchen mit Menschenaugen nicht auch putziger? Darf man es essen, auch wenn einen sein Blick frappant an Tante Frieda erinnert? Ist Tante Frieda bloß ein besserer Hase? Könnten wir dann nächsten Sonntag vielleicht auch?

Ethiker können zu verschiedenen Schlüssen kommen. Aber die, die hier aus dem Handgelenk alle Antworten schütteln, würde ich erst gar nicht um Rat fragen.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2019)