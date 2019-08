Klimapopulismus

Nun ist also Greta Thunberg in Plymouth in See gestochen, um auf einer Rennjacht umweltfreundlich zur Klimakonferenz nach New York zu schippern. Und sofort steht sie in der Kritik, weil das Drumherum so eines Unterfangens mehr Treibhausgas freisetzt, als wenn sie einfach hinfliegen würde. Dabei war die Atlantiküberquerung ja nie als CO 2 -Sparmaßnahme, sondern als PR-Aktion zur Verbesserung des Weltklimas gemeint. Und so wie nicht jede Organisation, die unsere Demokratie schützt (etwa das Bundesheer oder die Müllabfuhr), selbst demokratisch organisiert sein muss, so muss auch nicht jede Aktion zum Schutz der Umwelt selbst emissionsneutral sein.

Meine Sorge bezüglich der jungen Schwedin als Role Model gilt etwas anderem. Nicht den Freitagsdemos, die heute die größten Manifestationen zivilen Aufbruchs in der Klimafrage darstellen. Sondern dem Klassenkampf, den sie propagiert. Er wird das Klimaproblem nicht lösen, könnte aber dazu führen, dass einmal Energieminister, Ölbosse oder Billigflug-Piloten an Laternenpfählen enden. In der Thunberg'schen Rhetorik ohne Grauzone stehlen die alten weißen Männer aus Gier den unschuldigen Jungen die Zukunft, die daher revoltieren müssen. Aber diese Perspektive ist weder zutreffend noch hilfreich.

Die Jungen sind ja mitwissende Nutznießer des zum Preis des Treibhauseffekts erkauften Wohlstands. Und die Emissionsrealität ist weit komplexer als eine Verschwörung alter weißer Geschäftemacher. Selbst wenn zum Beispiel die EU – immerhin bereits die Region mit dem, am Wohlstand gemessen, niedrigsten Treibhausgas-Ausstoß weltweit – ab morgen auf sämtlichen Flugverkehr verzichten würde und damit 3,3 Promille der weltweiten Treibhausgase einspart, wäre dieser Effekt allein durch den Ausbau chinesischer und indischer Kohlekraftwerke bald schon wieder verpufft. Und die Schwellenländer, die heute am stärksten den Treibhausgas-Ausstoß ansteigen lassen, tun das nicht aus Profitgier, sondern wegen der Hoffnung ihrer Völker auf bessere Lebensumstände.

Es ist gut, dass die Wählerschaften ihre Verantwortung für das Klima ernst zu nehmen beginnen. Aber dieser Verantwortung kann man nicht mit einem Klassenkampf Jung gegen Alt gerecht werden. Und schon gar nicht mit Thunbergs Ratschlag, in Panik zu geraten. Es gibt den Hebel nicht, den man herumreißen könnte. Es gibt nur einen komplexen, mühsamen, schrittweisen Umstieg. Klimapopulismus hilft da genauso wenig wie die im Grunde frivole Rechnerei, ob es nun sauberer ist, den Atlantik mit Jet oder Rennjacht zu überqueren.



Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2019)