Marshallplan gegen den Weltuntergang?

„Alternativen zum Weltuntergang“ nennt Peter Gauweiler, ehemaliger Regierungspolitiker in Bayern und Enfant terrible der CSU, einige politische und wirtschaftliche Perspektiven, die er für die weitere Umgebung des Mittelmeers entwickelt hat. Der Weltuntergang findet für ihn heute im Nahen Osten statt, wo eine Situation wie nach dem Dreißigjährigen Krieg in Europa herrsche, und natürlich auch in Afrika.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2019)