Die Sünde benennen,die Vergebung erflehen

Es ist eine große Verstörung. Der Missbrauchsskandal in der Kirche hat viele Menschen drinnen und draußen tief getroffen. Ein Freund klagte gleichermaßen beredt wie verzweifelt: Was gilt noch? Was kann uns noch Halt geben, wo gibt es noch Orientierung, wenn nicht an der Kirche? Und jetzt das! Über die Schuld der Täter und der mitangeklagten Kirche ist alles gesagt worden. Es gibt nichts zu beschönigen an den Missbrauchsfällen und noch weniger daran, dass sie lange Zeit als Kavaliersdelikte abgetan wurden. Allerdings wurde in den verganenen Jahren viel getan, was die Zahl der Fälle drastisch hat zurückgehen lassen.

Der Missbrauch im Umkreis der Kirche ist auch dadurch nicht zu relativieren, dass neunzig Prozent der Verführungsfälleim familiären Umkreis passieren und dass keine Institution, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, davor gefeit ist. Bei vielen dieser Einrichtungen steht der Versuch derSelbstreinigung noch aus. Darauf hat der Papst in seiner Abschlussrede zur Missbrauchskonferenz vor drei Wochen zu Recht hingewiesen. Es ist aber ein Zerrbild, wenn alle katholischen Geistlichen unter Verdacht gestellt und kirchliche Erziehungseinrichtungen als Brutstätten der Gewalt und der Verführung dargestellt werden.

Das wissen übrigens jene Abertausende von Eltern auf der ganzen Welt besser, die ihre Kinder in die Obhut solcher Häuser schicken, nach wie vor Vertrauen in sie haben und dankbar dafür sind, dass es sie gibt.

„Die Sünde muss wieder benannt, die Vergebung muss wieder erfleht werden“, lässt Peter Turrini den an sich und Gott verzweifelnden Priester Christian Bley sagen. Die Kirche ist eben die letzte Institution, die an ihren Ansprüchen gemessen werden kann und muss. Insofern geschieht ihr durchaus recht. Nur die Kirche kann noch über Sünden reden – nicht über die der anderen, das wäre leicht, sondern über die eigenen. Wer sonst könnte ein öffentliches Schuldbekenntnis ablegen, wie es Päpste getan haben und der Erzbischof von Wien über die Missbräuche? Die edle Selbstkritik wird allerdings zur peinlichen Anbiederung, wenn derselbe Erzbischof öffentlich erzählt, er sei auch einmal, – natürlich nur fast – Opfer eines Missbrauchsversuchs geworden.

Selbst in dieser Situation ihrer Erniedrigung und Schande erweist die Kirche der Gesellschaft noch einen Dienst. Der ehemalige Präsident des Wiener Stadtschulrats, Rudolf Scholz, ein Sozialdemokrat, hat das verstanden, wenn er seine Mitarbeit in der von Waltraud Klasnic geleiteten Opferkommission sehr schlicht so erklärt hat: Niemand könne ein Interesse daran haben, dass es der Kirche schlecht geht.

Die, die es immer schon gewusst haben, sehen sich durch die Missbrauchsfälle nur darin bestätigt, dass die Kirche auf den Misthaufen der Geschichte gehört, damit das lichte Zeitalter der Freiheit, Toleranz und Menschenfreundlichkeit anbrechen kann, dem diese Kirche als Relikt autoritärer und abergläubischer Zeiten im Wege stehe. Ein bekannter, sich liberal gebender Kommentator sieht diese helle Zukunft durch die Ankunft des Islam in unseren Breiten schon angebrochen. Dieser werde der „bigotten Kirche“ den Garaus machen, hofft er. Ob seine Art der Liberalität sehr geschätzt werden wird, wenn der Islam bald auch hierzulande die Herrschaft angetreten hat, muss man bezweifeln.

„Jahrtausendkrise“?

Es wurde das Wort von der Jahrtausendkrise in die Welt gesetzt. Das soll suggerieren, dass nur ein totaler Umbruch ihrer inneren Verhältnisse die Kirche retten könne. Aber worin sollte der Umbruch bestehen? Die Kirchenkritiker von außen und innen wissen nichts anderes, als den Ruf nach jenen angeblichen Reformen zu erheben, die sie seit den Siebzigerjahren und seit dem Kirchenvolksbegehren der Neunzigerjahre unentwegt vortragen: Aufhebung des verpflichtenden Zölibats in der lateinischen Kirche – wobei diese Forderung besonders lautstark von Leuten erhoben wird, die selbst nicht zölibatär leben; die „Öffnung“ der Weiheämter für Frauen;Mitbestimmung der Laien an allen kirchlichen Entscheidungen. Es ist paradox: Wenn ohnehin den Laien mehr Mitbestimmung übertragen werden soll, warum ist dann der Wunsch so groß, den Zugang zur Weihe zu öffnen? Bevor man den „klerikalen Stand“ abschafft, möchte man offensichtlich noch schnell dazu.

Eine „andere Sexualmoral“ steht auch ganz oben auf der Liste. Und natürlich eine „Neubewertung“ der Homosexualität, man möchte schließlich nicht vom Zeitgeist abgehängt werden. Wer hier von einer „radikalen Wende“ spricht, müsste allerdings konkret sagen können, was er damit meint. Das Wort „positiv“ ist keine erschöpfende Auskunft. Jedenfalls ist der Zusammenhang von kirchlicher Sexualmoral, Zölibat, homoerotischen Neigungen und Missbrauch Schwächerer und Abhängiger bedeutend komplizierter als dass ermit einem einfachen Schlag durch die Verwirklichung solcher Rezepte gelöst werden könnte.

Von diesem Papst ist die Erfüllung der Wunschkataloge deutscher und österreichischer Theologen und Vereinskatholiken ohnehin nicht zu erwarten. Daran ändern auch Unterschriftensammlungen jener nichts, die ihn für einen „Reformer“ in ihrem Sinne halten, der nur von Konservativen in der Kurie behindert werde. Es ist nicht die Machtfrage, um die es in der Kirche geht, sondern die Glaubensfrage. Die institutionelle Krise der Kirche ist die Folge einer Glaubenskrise und nicht umgekehrt.

Die Kirche unter diesem Papst ist zunehmend unsicher darüber, was sie eigentlich lehrt. Ein deutscherKommentator antwortet auf die selbst gestellte Frage, ob denn die Professoren auf den theologischen Fakultäten glaubten, was sie lehren, lapidar: „Selbstverständlich nicht.“ Über deutsche Bischöfe, die je nach eigenem Geschmack bisherige Gewissheiten in der Lehre zur Disposition stellen, hat Goethe geurteilt: Wer „zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist, der vermehret das Übel“.

Einfach weitermachen?

Kann und soll die Kirche deshalb einfach weitermachen und darauf vertrauen, dass sie schon ärgere Stürme überlebt und schlimmere Bedrohungen überstanden hat? Das wäre frivol und unchristlich.

Was also tun? Für Priester: Die einfache Verkündigung ernst nehmen, also etwa sich auf die Predigt am Sonntag ordentlich vorbereiten. Die Sakramente sind immer noch wichtiger als die Sünden derer, die sie spenden. Für Bischöfe: Nicht vor den undankbaren Aufgaben in der eigenen Diözese fliehen und etliche Wochen des Jahres im Ausland auf Wallfahrten ins Heilige Land oder Missionsbesuchen in Afrika verbringen. Stattdessen sich um seine eigenen Geistlichen kümmern, die oft einsam und ratlos in ihren sich entvölkernden Pfarren bzw. „Seelsorgeräumen“ sitzen. Für Laien: sich nicht einbilden, es würde etwas besser, wenn sie die „Macht“ (welche wäre das denn?) übernähmen.

Für alle: der Versuchung der Selbstaufgabe widerstehen.

