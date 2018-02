Shocking! Britische Medien enthüllen Churchills Affäre

Es mag den Rest der Welt relativ unberührt lassen, doch renommierte britischen Zeitungen wie Guardian und Sunday Times schenken den neuesten Enthüllungen rund um den legendären Winston Churchill am vergangenen Wochenende viel Platz in ihren Ausgaben, am 4. März wird es zu diesem Thema auch eine eigene Fernsehsendung im Channel 4 geben. Der geniale Politiker, der England im Zweiten Weltkrieg zum Sieg über Nazi-Deutschland führte, hatte Mitte der 30er Jahre eine Affäre mit einer femme fatale der britischen Gesellschaft. Es war Lady Doris Castlerosse, geboren als Doris Delevingne, eine Großtante des britischen Models Cara Delevingne.



Gerüchte rund um Churchills Affäre waren bereits vor zwei Jahren aufgetaucht: Es hieß, sein schwieriger Sohn Randolph habe mit der verheirateten Lady Castlerosse eine Affäre begonnen, der um das Image der Familie besorgte Vater Winston, dessen politische Karriere in den 30er Jahren zunächst ins Stocken geraten war, habe sich eingemischt und die Dame vorübergehend gleich als Geliebte übernommen. Vier Urlaube an der Cote d‘ Azur hätten die beiden miteinander verbracht, Liebesbriefe ausgetauscht, der passionierte Hobbymaler Churchill habe die Geliebte auch mehrmals gemalt und ihr die Bilder geschenkt. Dann kam der Zweite Weltkrieg, die Affäre fand ihr Ende, es galt die Welt vor Hitler zu retten.



Aus den Gerüchten wurde durch die Archivrecherchen zweier britischer Historiker nun Gewissheit. Sie entdeckten im Archiv des Churchill College in Cambridge eine Niederschrift von Churchills Privatsekretär Sir John „Jock“ Colville, die die Beziehung mit der glamourösen Aristokratin belegt. Natürlich musste alles verschwiegen werden, um Churchills Ehe und die politische Karriere nicht zu gefährden. Sir Colville laut „Guardian“: „Ich denke nicht, dass er in seinen 55 Jahren Ehen auch nur einen einzigen Seitensprung unternommen hat, mit Ausnahme dieser einzigen Gelegenheit, damals in Südfrankreich, bei Mondlicht, im Urlaub. Da hatte er diese Affäre. Certainly.“ Auch Caroline Delevingne, die Nichte von Doris Castlerosse, erinnert sich: „Wenn Winston sein Kommen ankündigte, wurde dem ganzen Personal freigegeben. Ja wir wussten alle, dass die beiden eine Affäre hatten.“

Betrat sie ein Restaurant, waren ihr alle Blicke sicher

Wer war diese Frau, die wegen ihrer Liebschaften und ihrer sozialistischen Gesinnung als umstrittenste femme fatale der gehobenen britischen Gesellschaft galt? Sie war groß, blond, hatte lange Beine und ließ sich gerne im Badeanzug fotografieren, trug Schmuck von Cartier und ließ sich von einem Chauffeur im Rolls Royce chauffieren. Betrat sie ein Restaurant, waren ihr alle Blicke sicher. Ängstliche Ehefrauen und Mütter verboten ihrer männlichen Umgebung strikt jeden Umgang mit ihr. Spötter meinten, ihre Biografie ließe sich zusammenfassen unter dem Titel: „In 80 Betten rund um die Welt.“ Mit 28 traf sie Viscount Castlerosse, der ihr verfiel.

Sage keiner, man hätte ihn nicht gewarnt vor dem, was ihm in einer Ehe mit dieser Frau blühte. Ihren Lebensstil zu finanzieren, hätte auch manchen anderen Viscount an die Grenzen seiner Möglichkeiten gebracht, so verlegte sie sich auf den Lebensstil, wie sie ihn vor der Ehe praktiziert hatte. Mit reichen Liebhabern.

Während des Krieges ging Doris Castlerosse in die USA, ständig trug sie die beiden Gemälde bei sich, die Churchill von ihr gemalt hatte. Die Bilder hatten Erpressungspotential, sie konnten Churchill schaden, sie ließ sie daher nicht aus den Augen. Als ihr Tod bekannt wurde (sie starb nach einer Überdosis), kaufte Churchills Vertrauter Lord Beaverbrock die kompromittierenden Bilder von ihrem Bruder Dudley. Die Affäre ruhte zunächst, bis Churchills Ehefrau Clementine Ende der 50er Jahre Liebesbriefe ihres Mannes an Doris zugespielt erhielt. „Ich dachte immer, Winston sei absolut treu“, sagte sie zu Colville. Doch der fand tröstende Worte: Bei Mondlicht an der Cote d’Azur könne so etwas schon passieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2018)