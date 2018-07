Was Sigmund Freud über Schwiegermütter dachte

„Wer meine Schwiegermutter kennt . . .“, sagte der angeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser vor Gericht, und die Sympathie der Österreicher war ihm wieder einmal gewiss.

Warum eigentlich? Warum haben Schwiegermütter, in Hipsterkreisen gern als Schwimus abgekürzt, einen so zweifelhaften Ruf? Warum gibt es über sie so viele frauenfeindliche Witze? Ich erinnere mich an den Laboranten im Praktikum aus Analytischer Chemie, einen galligen Mann, der uns auch mit Giftigem versorgen musste. Wenn ein Student bei ihm um Kaliumcyanid vorstellig wurde, vergaß er nie zu murmeln: „Ein' Zyankali, jawohl, für d' Schwiegermutter, kommt gleich.“ Woher kommt diese – angebliche – Abneigung gegen eine Frau, der ein Mann doch immerhin das Leben seiner Liebsten verdanken hat?

Thesen in "Totem und Tabu"

Sigmund Freud hat sich damit in „Totem und Tabu“ breit beschäftigt, zunächst erzählt er im Kapitel „Die Inzestscheu“ über indigene Stämme, bei denen Regeln den Verkehr eines Mannes mit seiner Schwiegermutter empfindlich einschränken. So dürfe auf Vanua Lava „ein Mann nicht einmal hinter seiner Schwiegermutter am Strande einhergehen, ehe die steigende Flut die Spuren ihrer Fußtritte im Sande weggeschwemmt hat“. Auch bei den Zulus müsse ein Mann seiner Schwiegermutter ausweichen, was eine Zulufrau so begründet haben soll: Es sei nicht recht, dass er die Brüste sehen soll, die seine Frau gesäugt haben.

Diese Erklärung zeuge von Zartgefühl, lobte Freud, hielt aber fest: „Es ist kaum zweifelhaft, dass in der psychologischen Situation von Schwiegermutter und Schwiegersohn etwas enthalten ist, was die Feindseligkeit zwischen ihnen befördert.“ Ein Anteil davon sei wohl die Abneigung der Schwiegermutter, „auf den Besitz der Tochter zu verzichten“. Beim Mann sei es „die Entschlossenheit, sich keinem fremden Willen mehr unterzuordnen, die Eifersucht gegen alle Personen, die vor ihm die Zärtlichkeit seines Weibes besaßen, und – last not least – die Abneigung dagegen, sich in der Illusion der Sexualüberschätzung stören zu lassen. Eine solche Störung geht wohl zumeist von der Person der Schwiegermutter aus, die ihn durch so viele gemeinsame Züge an die Tochter mahnt und doch all der Reize der Jugend, Schönheit und psychischen Frische entbehrt, welche ihm seine Frau wertvoll machen.“

Dazu kommt bei Freud natürlich die Unterdrückung inzestuöser Wünsche, die einst der Mutter galten und nun auf die Schwiegermutter übertragen werden.

Freuds Verhältnis zu seiner eigenen Schwiegermutter, Emmeline Bernays, war wohl dadurch getrübt, dass sie ihm so lange seine Verlobte entzogen hatte. Sie stimmte der Ehe erst zu, als er beruflich und finanziell konsolidiert war.



