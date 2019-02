Die Erschaffung der Stadt durch den Film

Ich bekenne: Ich hasse Filme, in denen junge Frauen und Kinder gequält oder getötet werden. Bei Kindern bin ich besonders empfindlich. Von David Schalkos „M-Eine Stadt sucht einen Mörder“ kann ich trotzdem nicht lassen. Das hat mit vielem zu tun: Das Remake des Filmklassikers von Fritz Lang aus dem Jahr 1931 ist geglückt, auch wenn man die Meinung nicht teilt, dass wir schon wieder „so weit“ sind wie Deutschland vor dem Nationalsozialismus.

Die Besetzung der Schalko-Mini-Serie ist vielfältig und erfinderisch, sehr viele tolle Schauspieler gibt es in Österreich. Interessant ist aber noch etwas anderes: Die Bilder von Wien, sagt der Sohn einer Freundin, der „die Graphische“, die Höhere, Graphische Bundes-, Lehr-und Versuchsanstalt in Wien besucht - übrigens ein Sehnsuchtsort für viele kreative junge Leute - sind wie Plakate. Jedes wäre als Screenshot geeignet.

Der Film hat in gewisser Weise die Stadt erschaffen. Das gilt für Fritz Langs Berlin in „M“, diese Versammlung von kantigen Originalen, die sich vorzugsweise in kleinen Räumen zusammendrängen und mit sprechenden Blicken mehr erzählen als mit Worten. Dieses klaustrophobische Ambiente in wechselhaft schimmernder Schwarzweiß-Beleuchtung zeigt vom Fortschritt heillos überforderte Menschen, nicht selten blicken sie von unten („de profundis“) in die Kamera. Mit „Metropolis“ (1927) hatte Fritz Lang zuvor eine traurige Utopie entworfen, der Schauplatz könnte New York sein, das für viele Europäer damals fast so weit entfernt war wie das All.

Heute kann man fast überallhin reisen, eine eigene Industrie beschäftigt sich, vorwiegend im Internet, Ratschläge zu erteilen, wohin lohnt es sich zu fahren, was lohnt es sich, anzuschauen? Aber das Wien des David Schalko, diese fahle, gespenstische Szenerie, ist eine Eigenschöpfung, die man nicht finden wird. Natürlich handelt es sich um eine Variation des „Dritten Mann“ von Carol Reed (1949), aber Schalko und sein Team sind sehr kreativ, wohl auch technisch, mit diesem Vorbild umgegangen, sie bieten dem alten Schwarzweiß-Stil vergleichbare ungemein wirkungsvolle und einprägsame Licht- und Farbspiele. Europa wird als Touristen-Destination immer beliebter, aber das Paris des „Quasimodo“ oder der „Misérables“, das London James Bonds oder eben Schalkos Wien bleibt ein Phantasma wie es nur der Film bietet.