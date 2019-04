Eine Attacke, die einigen nützt

Steger gegen Wolf, das ist Brutalität. So scheint es zumindest, wenn der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats dem „ZiB 2“-Star eine „Auszeit“ empfiehlt. Was aber denkt sich Generaldirektor Wrabetz dabei? Ein Blauer will ihm am Küniglberg direkt ins Handwerk pfuschen. Fühlt er sich von Steger entmündigt? Wolf kann die unbotmäßige Attacke hingegen nützen: Sie festigt ihn in seiner Position. Für die FPÖ wiederum ist es immer von Vorteil, einen Journalisten zu attackieren. Ihre Stammwähler fühlen sich in rechten Ressentiments bestätigt: Links, aggressiv, eitel – so sehen sie den Rest der Welt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.04.2019)