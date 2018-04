Romantisch

Am Anfang war das Ei. Das Ei mit dem Huhn begründete den Ruhm und die Hoflieferanten-Karriere des Sankt Petersburger Juweliers Carl Fabergé. 1885 lieferte Fabergé das erste kaiserliche Osterei, das Zar Alexander III. seiner Zarin Maria Feodorowa schenkte. Von diesem Zeitpunkt an lieferte Fabergé jedes Jahr zu Ostern ein Prunkei ans Zarenhaus, unter der Herrschaft Nikolaus II. sogar zwei. Eines für die Zarin und eines für die Mutter des Zaren. Bis 1917 stieg der Juwelier an die Spitze des Reiches auf. Dann bereitete die Oktoberrevolution dem Geschäft ein Ende. 50 Eier waren bis dahin hergestellt worden, die meisten davon wurden von der kommunistischen Regierung beschlagnahmt und an westliche Kunsthändler verkauft. Gekauft wurden sie unter anderem vom Verleger Malcom Forbes oder der englischen Königin. Nach den Umwälzungen in Russland interessierte sich der Oligarch Alexander Ivanov für die Eier. Bis zu seinem 30. Lebensjahr schaffte er es, die größte Fabergé-Sammlung Russlands zusammenzutragen.



Russisches Kleinod. Auf dem Kunstmarkt sind Fabergé-Eier begehrt. Gesucht sind höchste Qualität und möglichst Stücke, die noch nie auf dem Markt angeboten wurden. Geschichte schrieb diesbezüglich das „Winter-Ei“, das bei Christie's im November 1994 für 5,6 Millionen Dollar an eine Privatsammlung versteigert wurde. Dieses aus Bergkristall herausgearbeitete und reich mit Diamanten-Rosen verzierte Schaustück war aber bereits zu Zarenzeiten ein kleines Vermögen wert. Wie aus dem Kostenbeleg der Fabergé-Werkstatt hervorgeht, hatte Zar Nikolaus II. 1913 nach heutigem Wert etwa 190.000 Euro für das Ostergeschenk bezahlt. Ein weiteres Fabergé-Ei in Form einer Uhr, das Geschichte schrieb, kam 2007 bei Christie's unter den Hammer. Das Ei war von Fabergé im Jahr 1902 für die Familie Rothschild angefertigt worden und enthält ein mit Diamanten besetztes Hähnchen, das stündlich aus dem Ei kommt und unter Flügelschlagen und Kopfwippen kräht. Es war einem Russen 12,5 Millionen Euro wert.

