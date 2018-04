Salaam Bombay

Indiens Kunstmarkt ist im Aufschwung. Zumindest gibt es Anzeichen dafür. Nach dem Einstieg der Messebetreiber der Art Basel bei der India Art Fair im Herbst 2016 hat Sotheby's diese Woche bekannt gegeben, dass das Auktionshaus im Dezember im Taj Mahal Palace Hotel in Mumbai die erste Liveauktion veranstalten wird. „In den vergangenen Jahren haben wir einerseits eine steigende Präsenz von indischen Sammlern bei den internationalen Auktionen von Sotheby's beobachtet, und andererseits sehen wir eine wachsende lokale Kunstszene“, sagt Jan Prasens, Sotheby's Managing Director für Europa, Nahost, Russland und Indien. Das Auktionshaus hat 2016 ein Büro in Mumbai aufgesperrt. Konkurrent Christie's hat 2013 mit Auktionen in Indien begonnen, sie aber im Vorjahr wieder eingestellt. Es ist nicht der erste Versuch von Sotheby's in Indien Fuß zu fassen. Schon 1992 hat das Haus in Mumbai eine Auktion abgehalten, aber entschieden, dass der Markt für regelmäßige Versteigerungen noch nicht reif war.



Gefragte Klassiker. Der Markt für indische Meister wie Tyeb Mehta oder Francis Newton Souza, die aber vor allem im Westen verkauft werden, ist robust. Sie gehören zur Progressive Artists Group, jener Künstlerbewegung, die, inspiriert von den Expressionisten, nach der Unabhängigkeit des Landes 1947 mit indischen Themen den Anschluss an die westliche Kunst suchten. So erzielte Christie's im Vorjahr in London für Mehta mit 2,3 Millionen Pfund einen neuen Rekord, der höchste Preis für Souza datiert ins Jahr 2015 mit 3,5 Millionen Dollar. Das Toplos bei der Sotheby's-Auktion im Dezember wird ein Hauptwerk von Tyeb Mehta sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)