Rekordanwärter

Nach der Da-Vinci-Sensation im Vorjahr scheint der Kunstmarkt heuer wieder in Rekordlaune zu sein. Zumindest werden derzeit von den großen Auktionshäusern in kurzen Abständen rekordwürdige Meisterwerke der Kunst angepriesen. Nach Picasso – da wären bei Christie's ein Selbstporträt zur Zeit der französischen Nazi-Besatzung und der Mädchenakt aus der Rockefeller-Sammlung, denen beiden ein neuer Höchstpreis zugetraut wird – kommt jetzt bei Sotheby's am 14. Mai ein Amedeo Modigliani mit „Sensations-Sticker“ zum Aufruf. Konkret handelt es sich um den Akt „Nu couché (sur le côté gauche)“ von 1917, der eine nackte Frau zeigt, die auf einer weißen Decke liegt, dem Betrachter den Rücken zuwendet und über die Schulter schaut. Modigliani malte insgesamt 22 liegende nackte Frauen, von denen dieses das größte Werk ist. Die meisten Bilder sind heute im Besitz von Museen.