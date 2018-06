Große Versuchung

Der französische Bildhauer Auguste Rodin hat in seinem Testament verfügt, dass auch nach seinem Ableben Abgüsse seiner Skulpturen angefertigt werden dürfen. Das ist eine klare Ansage. Anders sieht es jedoch bei Dan Flavin (1933–1996) aus. Er hat mit handelsüblichen Leuchtstoffröhren in genormten Dimensionen und Farben seine Kunstwerke kreiert. Sie kamen mit einer Bauanleitung und einem vom Künstler unterschriebenen „Lifetime-Zertifikat“. In seinem Nachlass sind zahlreiche nicht fertiggestellte Editionen. Dan Flavin hat vor seinem Tod nicht verfügt, wie mit diesen Arbeiten umzugehen sei. Während sich sein Sohn nach dem Tod seines Vaters dafür entschied, diese ruhen zu lassen, hat er rund ein Jahrzehnt später seine Meinung dazu geändert. Auslöser war, dass sich ein Investor für das Dan Flavin Museum fand. Um so ein Projekt langfristig finanzieren zu können, entschied sein Sohn, diese unvollendeten Arbeiten doch aufzulegen und mit einem „Estate-Zertifikat“ zu versehen.



Vervielfältigung. Bei Plastiken ist die Situation ähnlich schwierig. Es betrifft Max Ernst, Giacometti, Degas, Daumier, Maillol und Brancusi, um nur einige zu nennen. Von ihnen allen werden immer wieder Werke als „Originale“ ausgestellt und verkauft, die erst nach ihrem Tode multipliziert wurden und Anlass vieler Diskussionen sind. Brancusi beispielsweise war bekannt dafür, jede Skulptur nach dem Guss nochmals händisch zu bearbeiten. So gesehen hatte jede zu seinen Lebzeiten entstandene Plastik seine persönliche Handschrift. Anders ist das bei Henry Moore, der seine Entwürfe in handlichem Format ausführte und sie dann von anderen vergrößern ließ.

