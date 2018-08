Zweiter Goldrausch

Klar, im August ist nicht gerade Hochsaison auf dem Kunstmarkt. Dennoch überrascht es, dass internationale Big Player wie Zwirner, Lelong und Gagosian auf einer lokalen Messe wie der aktuell stattfindenden Seattle Art Fair ausstellen. Auf den zweiten Blick ist die Entscheidung schlau. Denn derzeit wächst Seattle rasant. Nach dem Boom im 19. Jahrhundert, als die Stadt von den Goldfeldern am Klondike profitierte, erlebt sie heute dank der Tech-Giganten wie Microsoft und Amazon ein Revival. Die Tech-Industrie an der Westküste hat neuen Reichtum geschaffen, und an dieses Geld will auch die Kunstbranche heran.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2018)