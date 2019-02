Diese Woche ist mit Karl Lagerfeld einer der letzten ganz großen Modedesigner gegangen. Seit 1965 war er der kreative Kopf von Fendi. Mehr als drei Jahrzehnte prägte er die Geschicke von Chanel. Doch er war nicht nur Modedesigner, sondern auch Fotograf und Kunstsammler. Lagerfeld liebte die Kunst des 18.Jahrhunderts und war bereit, in Galerien und auf Auktionen für Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten fast jeden Preis zu bezahlen. Im Jahr 2000 trennte er sich von einem Teil der Sammlung. Medien berichteten damals von einer hohen Steuernachzahlung. Christie's spielte für 150 Lose, darunter Arbeiten von François Boucher und Jean-Honoré Fragonard, rund 30 Millionen Euro ein. Später sammelte Lagerfeld die Kunst der Moderne.



Liebesbeziehung. Mode und Kunst ist eine Liaison, die schon lange währt. So gibt es in der Modewelt besonders viele Kunstsammler und Mäzene, einige davon leisten sich sogar eigene Museen. Man denke nur an Yves Saint Laurent, der nicht nur Kleider nach den Kompositionen von Piet Mondrian kreierte, sondern über ein halbes Jahrhundert eine einzigartige Kunstsammlung zusammengetragen hatte, die nach seinem Tod von Christie's 2009 für eine Rekordsumme von 373,5 Millionen Euro versteigert worden war. Bernard Arnault, Langzeitchef des Hauses LVMH, ist begeisterter Kunstsammler und hat sich mit der Fondation Louis Vuitton von Stararchitekt Frank Gehry ein eigenes Museum bauen lassen, das seine Sammlung beherbergt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)