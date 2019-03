Viel Lärm um Arco

Skandale sorgen für Aufmerksamkeit. Insofern kann sich die Kunstmesse Arco in Madrid, die noch bis heute Abend läuft, über mediale Aufmerksamkeit nicht beklagen. Denn wie schon im Vorjahr sorgte auch heuer das spanische Künstlerduo Santiago Serra und Eugenio Merino für Aufregung. Sie kreierten im Stil der valencianischen Ninots eine knapp vier Meter hohe, hyperrealistische Nachbildung von König Felipe VI. Ninots sind karikaturistische Darstellungen von Persönlichkeiten, um diese im Karnevalsstil zu kritisieren. Auf den Fallas-Festen in Valencia werden diese Figuren am Ende verbrannt. So soll es auch mit Serras und Merinos Felipe VI. passieren. Wer die Figur kauft, muss 200.000 Euro zahlen und sich verpflichten, die Figur innerhalb eines Jahres zu verbrennen. Ob die Künstler damit die Monarchie als solche verurteilen wollen oder das von vielen Seiten kritisierte Verhalten von König Felipe im katalanischen Unabhängigkeitskonflikt, ist nicht geklärt. Konservative Medien sprechen von einer Provokation, umso mehr, als Felipe VI. die Kunstmesse persönlich eröffnet hat. Übrigens ist Majestätsbeleidigung in Spanien eine Straftat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)