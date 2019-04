Invitational Chicago

Es tut sich was am US-Kunstmarkt. New York war immer schon die unangefochtene Kunstmetropole der Welt. Die Big Player der Auktionshäuser veranstalten ihre Prestigeauktionen in Manhattan, die wichtigsten Galerien der Welt haben Räumlichkeiten hier, umschwärmt von Scharen von Künstlern, die ihr Glück in dieser Stadt versuchen, und auch die großen Messen setzen auf das kaufkräftige Publikum mit altem Geld, das New York bietet. Doch diese Stadt ist wahnsinnig teuer geworden. Mittlere und kleinere Galerien können sich die horrenden Mieten nicht mehr leisten, ganz zu schweigen von jungen Künstlern. Selbst Kunstmessen kämpfen mit dieser Situation. Heuer im März war das ein großes Thema bei der Armory Art Week. Die New Art Dealers Alliance, besser bekannt unter der Abkürzung Nada, die im Frühjahr zur Armory Week immer eine Messe in New York machte, hatte sich vergangenen August wegen der hohen Mieten und der unverlässlichen Situation am Immobilienmarkt, wie sie sagten, von New York verabschiedet. Stattdessen will man heuer im September eine neue Messe in Chicago parallel zur Expo Chicago und der Chicago Architecture Biennial veranstalten.

