Kunstgipfel

Nicht weniger als „die Neudefinition der Welt“ kündigt die Messe Art Basel mit ihrer neuen dreitägigen Veranstaltung „Art Basel Inside“ an, die kommenden Februar in Abu Dhabi stattfinden soll. Die Kunst sei ein starkes transformatives Werkzeug, heißt es in der Presseaussendung. 300 Personen werden zugelassen. Zielgruppe seien Persönlichkeiten aus Kunst, Technologie, Wirtschaft und Finanzen. Andere könnten sich die satten Kosten von 15.000 Dollar pro Person wohl auch kaum leisten. Geboten wird dafür neben den „einzigartigen Kunsterlebnissen“ auch die Unterkunft und kulinarische Köstlichkeiten. Partner der Veranstaltung ist das Department of Culture and Tourism von Abu Dhabi.

