Was unterscheidet Türkis-Blau von Rot-Schwarz?

Vielleicht ist die erwartungsvolle Stimmung vor Weihnachten daran schuld, dass wir Senioren im Politbüro des Gegengiftes in Erdberg an diesem Wochenende mit besonders großer Aufmerksamkeit verfolgen, was für ein buntes Kabinett uns vor dem 100. Jubiläum der Ersten Republik und dem bereits 400. des Dreißigjährigen Kriegs beschert wird. Ich habe nachgezählt: Es ist die 24. Regierungsbildung, die ich erlebe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2017)