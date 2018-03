Maximilian Largo, James Bond, bitte übernehmen Sie!

Das kleinste Ressort in den Großraumbüros des Gegengiftes widmet sich der Pflege von Romanen Ian Flemings sowie daraus ab 1962 erwachsenen Filmproduktionen von Saltzman und Broccoli. Wie all diese Werke sind auch unsere Kollegen, die alle maßgeblichen Aphorismen des Agenten 007 auswendig zitieren können, in die Jahre gekommen. Wir mussten spätestens zur Jahrtausendwende betrübt feststellen, dass das Subressort James Bond einen beträchtlichen Personalschwund zu verzeichnen hatte. Er ging einher mit der Sinnkrise des smarten Briten, der die Lizenz zum Töten besaß. Wer glaubt denn heute noch, ein ehemaliges Empire, das via Brexit höchstens noch den Mut zur Selbstverstümmelung aufbringt, könne die freie Welt retten?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2018)