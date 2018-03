Die Abschaffung der Kur ist ein Angriff auf unsere Leitkultur!

Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen? Reifere Mitglieder des Bingo-Clubs Erdberg haben elegisch auf die amtlich anmutende Mitteilung der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) reagiert, die klassische Kur werde abgeschafft. Künftig soll die geschundene Kreatur neudeutsch eine „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ (GVA) betreiben. Wir Hypochonder in den Turnhallen des Gegengifts verurteilen diese herzlose Attacke aufs Schärfste. Sie gefährdet Europas Leitkultur, die sich in ihrer schönsten Form erst durch die griechisch-römische Thermen-Philosophie verbreitet hat. Noch dazu erfolgt die Verlautbarung der PVA just während der Fastenzeit, wenn brave Katholiken mit frommen Agnostikern friedlich vereint in Klöstern ihren Winterspeck abbauen.

