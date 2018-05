Außer Kontrolle – Elon Musk vs. Medien

Dem auf Innovationen spezialisierten Unternehmer Elon Musk ist in dieser Woche der Kragen geplatzt. Der US-Multimilliardär hat das Onlinebezahlsystem PayPal mitgegründet und ist mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX sowie dem Elektroautohersteller Tesla berühmt geworden. Nun übte er heftige Kritik an Journalisten. Vielleicht, weil die Berichte über sein neuestes Elektroauto nicht optimal waren? Via Twitter beklagte er die Scheinheiligkeit der Großen in der Medienbranche, welche zwar die Wahrheit gepachtet haben wollen, aber gerade so viel publizieren, dass sie die Lüge mit Zuckerguss versehen. Deshalb respektiere die Öffentlichkeit sie nicht mehr.



Wie Donald Trump? Mit dieser Kurzmeldung entfachte er einen Sturm an Reaktionen. Das Hauptargument gegen Musk: Er agiere wie US-Präsident Donald Trump, der den Medien ebenfalls Fake News vorwirft. Musk ging gegen die „Journos, die unter ständigem Druck ein Maximum an Clicks erzeugen“ müssten, einen Schritt weiter. Er insinuierte, dass ihr oben beschriebenes, manipulatives Verhalten vielleicht damit zusammenhänge, dass Firmen, die mit fossilen Brennstoffen betriebene Autos erzeugten, inserierten, Tesla hingegen nicht.

Der aus Südafrika stammende Verkaufsprofi kündigte ein Onlineportal an, das die Glaubwürdigkeit von Artikeln bewerten und prüfen solle. Er brachte diese Idee für seine fast 22 Millionen Follower zur Abstimmung. Hunderttausende machten mit. 88 Prozent der Anklickenden stimmten zu, das sei eine gute Idee, zwölf Prozent fanden die Medien „super“. Grund für weiteren Spott und Hohn von Musk: Er wolle dieses Seite „Pravda“ nennen. So hieß die wichtigste Parteizeitung der UdSSR – das russische Wort für „Wahrheit“.

Der Mediator meint: Solch eine Webseite wäre sicherlich interessant, was die Methodik betrifft. Wer verwaltet sie, wie geht man mit diesen Big Data um? Sie wäre nämlich auch als eine Art E-Pranger recht praktisch für Meinungsmacher. Dort könnte zum Beispiel jederzeit darüber abgestimmt werden, ob die Meldungen korrekt seien, dass die Serienfertigung des Tesla-Modells 3 noch immer Probleme bereitete oder auch, dass die Sicherheit in den Produktionshallen nicht den nötigen Standards entspräche. Ob die sozialen Medien tatsächlich das geeignete Forum für die Wahrheit sind? Wahrscheinlich wäre es doch eher ratsam, eine altmodische Institution wie etwa einen unabhängigen Presserat mit ehrwürdigen Personen der Öffentlichkeit zu installieren, der als Falschmeldung bezeichnete News bewertet und auch Sanktionsmöglichkeiten hat.



Kriegserklärung. Was schreibt denn „The New York Times“ darüber? Immerhin behauptet diese Tageszeitung auf der Titelseite, publiziert werde von ihr nur „All the news that's fit to print“, sie verspricht also Seriosität. Man reagierte trocken in der Meldung: „Elon Musk erklärt den Medien den Krieg“. Und süffisant in der Analyse: „Warum attackiert Elon Musk die Medien? Wir erklären das (geben Sie uns auch eine gute Bewertung!)“. Warum der Mann, der „den Mars kolonisieren“ wolle, ausgeflippt sei, hänge wohl mit all den Berichten über Probleme zusammen, die seine Firmen plagten. Verwiesen wird auf Artikel der „Times“ – über einen tödlichen Unfall, Verzögerungen in der Produktion, Verluste und Schulden. Die Tweets von Musk werden als bizarr bis prägnant bezeichnet. Tesla habe übrigens nicht auf eine E-Mail geantwortet, in der das Blatt einen Kommentar über die Tiraden ihres Chefs erbat. Man verweist zudem auf eine ähnliche Eskalation im März. Da hatte Musk Facebook-Gründer Mark Zuckerberg via Twitter attackiert. Erwähnt wird schließlich noch ein Tweet vom 1. April. Da schrieb er, Tesla sei bankrott. Scherz? Faktum? Fake? Pravda! Lassen wir einfach abstimmen!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)