Dichter helfen Politikern – das sollte bei uns Schule machen

Im wunderschönen Monat Mai hatte der Autor und gelegentliche Festredner Köhlmeier via ORF-Nachrichtensendung „ZiB2“ FP-Chef Strache eine persönliche Unterstützung dabei versprochen, „diese alten Nazi-Elemente“ in der FPÖ wegzudrängen. Mitten im August, kurz vor Erscheinen seines neuen Romans „Bruder und Schwester Lenobel“, hat Köhlmeier nun gegenüber der APA eingestanden, dass der offenkundig von „rechten Recken“ bedrohte Vizekanzler sich bisher nicht bei ihm gemeldet habe. Schade! Aber vielleicht ist der hilfsbereite Dichter aus dem Ländle gar nicht der geeignete Helfer in der Not des blauen Antifaschisten?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)