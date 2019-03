Was tun gegen das Brexit-Trauma? Ins Kino gehen, Swift lesen

GEGEN

Unter den Hunderten Filmklubs des Gegengiftes ist jener, der sich auf britische Kuriositäten spezialisiert hat, der beliebteste. Soeben haben wir uns dazu entschlossen, noch einmal „The Favourite“ anzusehen, diesmal nicht wegen der zarten Liebesszenen, sondern aus rein soziologischem Interesse. Wir wollten vor der Endphase des Brexit-Dramas im Unterhaus wissen, wie britische Politiker ticken, denn auch in dem Film über die Herrschaft der armen Queen Anne kommen mustergültige Exemplare dieser Spezies vor.

Die Wiederholung hat uns beruhigt. Früher war alles viel schlimmer. Heute denkt kaum ein Mandatar ernsthaft darüber nach, wie er einen Konkurrenten um die Ecke bringen kann. Von der Tudor-Zeit, 150 Jahre vor Anne, wollen wir gar nicht erst reden: Vierteilen, ausweiden, in siedendes Öl stecken, aufhängen, verbrennen oder köpfen – Heinrich VIII. war niemals zimperlich. Premierministerin May hingegen wird nur via soziale Medien gegrillt. Auch plant derzeit niemand, aus Groll über misslungene Anträge die Königin zu beseitigen.

Unter Queen Anne war das noch anders. Die zuvor dominanten konservativen Tories und die aufstrebenden liberalen Whigs rauften wegen Europa, stritten wegen Spanien. Ab 1702 wurde Frankreich zudem in Übersee bekriegt. Ganz nebenbei aber fanden manche Mandatare noch Zeit, wechselseitige Mordversuche zu planen. Fast wäre der Staatsmann Robert Harley (ein Earl of Oxford, der erst ein Whig war und dann zu den Tories wechselte) solch einem Hauen und Stechen zum Opfer gefallen.

Auch hochverräterische Ränke wurden kolportiert. Im „Screw Plot“ von 1708 sollten angeblich Whigs die Bösewichter gewesen sein. In St. Paul's Cathedral hätten sie Schrauben im Gebälk gelockert, damit eventuell die darunter betende Anne erschlagen würde. Viele Zeitungen waren erregt, die Untertanen schockiert, und Jonathan Swift (ein Autor, der erst ein Whig war und dann zu den Tories wechselte) machte sich in der Ballade „Plot upon Plot“ über diese „Machiavellisten“ lustig. Wahrscheinlich aber waren die meisten dieser Berichte Fake News, wechselseitig erfunden und von Londons Propagandablättern in ihrer ersten Blüte verbreitet. Wer weiß denn noch, was damals bloß Schein oder garantiert Wirklichkeit war?

Auch beim zweiten Ansehen von „The Favourite“ blieb unklar, wer jenseits des Kontinents gut oder böse sei. Einen stimmigen Eindruck davon, wie Parteipolitik bei den Briten funktioniert, erhält jedoch, wer die Satire „Gulliver's Travels“ studiert. Der wandelbare Swift wollte mit ihr die Whigs treffen – aber ob nun auf Liliput oder Brobdingnag, bei sprechenden Pferden oder deformierten Yahoos. Man wähnt sich dort stets im Brexit-Wahn.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)