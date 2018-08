Von atheistischen Muslimen und ungläubigen Jesusfreunden

Immer öfter lese ich von „atheistischen Muslimen“. Die Konjunktur dieses Begriffs verdankt sich wohl dem kanadischen Arzt Ali A. Rizvi. Er veröffentlichte 2016 das autobiografische Buch „The Atheist Muslim. A Journey from Religion to Reason“. Rizvi, der nach einer Kindheit in Pakistan, Libyen und Saudiarabien nach Kanada zog, beschreibt darin seinen Weg in den Atheismus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.08.2018)