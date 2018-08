Thilo Sarrazin kennt im Klassenzimmer nur die Rute

Nein, Sarrazin muss nicht Arabisch können, um sich über den Koran zu äußern (wie eine Rezensentin meinte), sonst müsste man den meisten Muslimen das Wort verbieten. Sein neues Buch, „Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“ enthält aber auch nichts, was in dieser Debatte nicht längst gesagt worden wäre. Es ist Dutzendware, repetitiv, die Botschaft ist vertraut: „Bei unveränderter demografischer Dynamik und unveränderter Einwanderung ist der Islam in Deutschland und Europa langfristig auf dem Weg zur Mehrheitsreligion“. Und „es gibt kein Land der Welt, in dem die Muslime in der Mehrheit sind und die Nichtmuslime volle Gleichberechtigung genießen. Mehrheitsislam und eine freiheitliche Gesellschaft schließen sich offenbar aus.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)