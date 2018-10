Warum lügen Frauen? Fragt Herrn Gustav Kuhn!

Armin Wolf hat recht, nach Kritik am „ZiB 2“-Interview mit dem des sexuellen Missbrauchs bezichtigten Leiter der Festspiele Erl festzuhalten, dass für Gustav Kuhn die Unschuldsvermutung gilt; und dass er als Beschuldigter ein Recht hat, angehört zu werden – „auch in der Öffentlichkeit, in der er beschuldigt wird“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.10.2018)