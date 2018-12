Glaubt eine weltberühmte Autorin an Alien-Echsen?

Die Welt ist bunt, daran erinnert einen Alice Walker nicht nur in ihrem von Steven Spielberg verfilmten Roman „The Color Purple“ („Die Farbe Lila“), sondern auch mit ihren Lektürevorlieben. Auf die Frage der „New York Times“, welche Bücher auf ihrem Nachtkästchen stünden, nannte die 74-jährige Pulitzer-Preisträgerin vor wenigen Tagen „And The Truth Shall Set You Free“ – und schwärmte: Dessen Autor, David Icke, lasse einen in seinen Büchern über die ganze Existenz, auf diesem Planeten und anderen, nachdenken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2018)