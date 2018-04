Über die reinigende Kraft der Musik der Wiener Klassik

In einem scheinen nahezu alle Opernsänger unterschiedlichster Stimmfächer einig: Solang man imstande sei, eine Mozart-Arie sauber zu singen, ist die Stimme in Ordnung. Da muss etwas dran sein und erinnert sich an des Komponisten eigene Aussage, er schriebe den Sängern Arien „in die Gurgel“ – worüber sich diese dann nach übereinstimmenden Zeugnissen sehr gefreut haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2018)