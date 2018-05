Einer, der uns sanftmütig g'scheiter macht

Bei ihm muss man auf der Hut sein. Er kann sein Gegenüber auf die Probe stellen, indem er es mit einer Geschichte konfrontiert, die tatsächlich so gewesen sein könnte; und nur, wenn man's anders weiß, widerspricht man ihm lachend – tut man's nicht, lässt er sich verschmitzt nix anmerken. Wie oft ich ihm in die Falle gegangen bin, weiß ich nicht. Es darf mir jedesmal eine Ehre gewesen sein. Wie im Übrigen jedes Gespräch mit ihm; ich erinnere mich an keines, das nicht ungemein bereichernd gewesen wäre.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2018)