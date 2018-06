Die „Aida“-Probe, von der niemand weiß

Einen abstrusen Opernabend verspricht die Neue Oper Wien ihren Besuchern. Walter Kobéra dirigiert im „Werk X“ in der Oswaldgasse in Favoriten „Radames“ von Peter Eötvös und „Der Ficus spricht“ von Gerhard Schedl, zwei der raren Versuche, das zeitgenössische Musiktheater komödiantischen Aspekten zu öffnen. Bis dato waren die Versuche, die Buffonerie ins aktuelle Opernleben zurückzuholen, nicht gerade von Erfolg gekrönt. Seit der Heraufkunft der Avantgarde am Beginn des vorigen Jahrhunderts scheint nicht nur dem Publikum das Lachen vergangen zu sein. Wann immer bedeutende Komponisten es wagten, komödiantische Elemente in ihr Schaffen einzubringen, ging das schief. Einen unglücklicheren Versuch, als ihn Arnold Schönberg mit dem Einakter „Von heute auf morgen“ unternommen hat, gibt es wohl in der ganzen Musikgeschichte nicht. Die Bezeichnung „Komische Oper“ gewinnt unter dem zwölftönigen Aspekt einen neuen Wortsinn.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.06.2018)