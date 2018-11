Kurzer Prozess mit dem „Prozess“?

Gerade während sich Wien modern gibt, macht sich der Musikfreund Gedanken, wie man das denn genauer definieren könne, was zeitgemäß, was unzeitgemäß genannt werden darf. Eben erst von einer Uraufführung aus Mailand zurück, sollte der Rezensent ja wieder ein bisschen klüger als zuvor sein, erkennt aber, wenn schon nicht als Faust, so doch vielleicht als kleiner Fäustling: Gar nix lässt sich darüber sagen, ob uns neue Stücke „weiterbringen“ oder nicht.

Dass die Zukunft der Gattung Oper durch die Hervorbringung möglichst vieler neuer Werke zu sichern wäre, glauben nur Intendanten, die der Meinung sind, die Welt bewege sich irgendwie vorwärts. Tatsächlich dreht sie sich im Kreis. Es nützt nichts.