Es gibt vielerlei Arten, in Wien Feste musikalisch zu feiern

Der Aschermittwoch droht. Der Opernball ist vorbei. Der traditionelle Höhepunkt des wienerischen Faschingstreibens galt diesmal allseits als besonders gelungen, was vielleicht doch daran lag, dass die Konzeption von Maria Großbauer voll aufgeht, diesen Ball dem Haus zurückzugeben – das heißt, ihn zum Ball der Oper zu machen. Was bedeutet: viel weniger Pseudoglamour für die Gesellschaftskolumnisten, viel mehr Musik auf höchstem Niveau – nicht nur, weil Anna Netrebko mit ihrem Mann in Erscheinung trat, sondern auch, weil das wunderbare Staatsballett sich samt dem erfreulich präzisen Nachwuchs zu philharmonischer Begleitung präsentieren durfte. So kann dieser Ball tatsächlich nur in Wien stattfinden. Und die langjährige Opernball-Lady Lotte Tobisch gab im Interview unmissverständlich zu verstehen, sie sei diesmal vor allem deshalb gekommen, weil sie dem Direktor des Hauses für alles, was er für die Staatsoper tut, danken wollte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2019)