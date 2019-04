Was die Stadt Wien in Sachen Kultur als förderungswürdig erachtet und was nicht, wäre eine eigene Studie wert. Die Dinge, mit denen man international vorzeigen könnte, dass sich die Musikstadt ihres großen Erbes bewusst ist – was jeglichen Aktivismus für etwelche Vorstadtexperimente überhaupt erst glaubwürdig machen würde – schätzt man im Büro der zuständigen Stadträtin so wenig, wie das in jenem von ihrem Vorgänger der Fall war.

