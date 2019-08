Die Erkältung war so schlimm nicht. In der dritten Aufführung von „Adriana Lecouvreur“ hieß die Interpretin der Titelpartie wieder Anna Netrebko. Für Nummer zwei war Hui He eingesprungen. Das wirbelte Staub auf, symptomatisch für unseren Kunstbetrieb. Als hätte es das nie gegeben.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2019)

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft