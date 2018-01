Die deutschen Malerstars sind jetzt Österreicher – wem nützt's?

Es ist ein zynischer Zufall: Genau an dem Tag, an dem alle über die integrierte tschetschenische Familie sprachen, die nach sechs Jahren Asylverfahren aus Österreich abgeschoben wurde, bekam einer der reichsten Künstler der Welt die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Das sei „im besonderen Interesse Österreichs“, so Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der Kiefer am Dienstag die Urkunde überreichte. Im „besonderen Interesse Österreichs“ könnte es auch sein, zum jetzigen Zeitpunkt, in dem die internationale Politik das Tun in diesem Land speziell beobachtet, nicht mit menschlich fragwürdigen Abschiebungen in die Schlagzeilen zu kommen. Was ist eine Staatsbürgerschaft „wert“? Wie „verdient“ man sich eine solche? Wie wirtschaftlich erfolgreich muss ein Künstler dafür eigentlich sein? Solche Gedanken können einem kommen, wenn man sich die vergangenen Künstler-Einbürgerungen ansieht: Anna Netrebko, Georg Baselitz und jetzt dessen Maler-Kollege Kiefer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2018)