Das Verschwinden macht große Kunst zum ewigen Mythos

Natürlich wäre es am Schönsten, wenn immer alles bliebe, wie es ist. Das entspricht anscheinend einem gewissen menschlichen Sicherheitsgefühl. Den Job, uns aus dieser „Wohlfühlzone“ zu katapultieren, wird oft der zeitgenössischen Kunst zugeschanzt. Im öffentlichen Raum am besten soll sie uns dann neue Blickwinkel auf längst Abgesehenes eröffnen, uns irritieren, aufrütteln, provozieren. Eine Rolle, die sie mittlerweile perfekt beherrscht. Einer der Künstler, die am Beginn dieser Karriere der urbanen politischen Interventions-Kunst in den 1970er-Jahren standen, war der US-Konzeptkünstler Lawrence Weiner. Gleich sind wir bei ihm.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2018)