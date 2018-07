Raus aus der bequemen feministischen Jammerecke!

Solange der Kunstmarkt ein Männerklub ist, bin ich Feministin.“ Steht, auf Englisch, seit Dienstag am Baunetz der Wiener Akademie der bildenden Künste. Eingestickt, in rosa Tüll noch dazu, hat den Spruch Katharina Cibulka (*1975). Sie will damit auf die Dominanz männlicher Künstler am High-End-Kunstmarkt hinweisen. Doch dieser Kampf wird für die Künstlerinnen im Jahr 2018 wohl nicht in rosa Tüll-Kreuzstich zu schlagen sein. Derartig aggressiv unterkomplexe „Slogans“ vernebeln das tatsächlich noch vorhandene Ungleichgewicht zu einem simplen Schlachtfeld Männer gegen Frauen, das es nicht mehr ist. In den vergangenen zehn Jahren hat sich für Künstlerinnen dermaßen viel zum Positiven geändert in der Kunstszene, dass diesen Spruch fast schon ein junger Künstler schreiben könnte, mit umgekehrtem Inhalt.