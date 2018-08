Haben Sie schon einmal vor einem Bild geweint? Nein?

Wenn man meint, jemand ist „nahe am Wasser gebaut“, dann meint man mich. Die Rührung stürzt mir bei jeder Gelegenheit aus dem Gesicht. Besonders in Theater, Oper und Konzert, besonders oft in Salzburg, warum auch immer. Das Schluchzen zur Netrebko-„Traviata“ 2005 ist vielleicht einer späten Pubertät zuzuschreiben, hat mir aber trotzdem ein Seidenkleid ruiniert. Ein Jahr zuvor musste ich bei „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ im Salzburger Landestheater fast den Zuschauerraum verlassen. Es ist peinlich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2018)