Attersee: Auch er war einmal nackt und verträumt

Es ist ein alter Witz unter liberalen Feministinnen: Bei einem Dinner im schottischen Hochlandschloss brät ein illuminierter Duke die amtierende Premierministerin an: „Madame, I want to screw you“, lallt er. Darauf Margaret Thatcher: „Sir, your choice is excellent, but the timing couldn't be worse.“´Irgendwie ist es so auch mit dem Attersee-Plakat der nackten Skiläuferin vom Semmering.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2018)