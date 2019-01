Dann soll doch Italien seinen Leonardo feiern!

KuJetzt ist sie also zu Ende, mit einem Rekord: Über 400.000 kamen ins Kunsthistorische Museum zur ersten großen Bruegel-Ausstellung überhaupt. Und bescherten dem KHM und der scheidenden Direktorin, Sabine Haag, die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Hauses. Das Wiener Publikum war weniger amused, es ist derlei Anstürme (Timeslots!) nicht gewöhnt, es wurde viel geschimpft, dass es zu voll war, man nichts sehen konnte, dass es stank etc.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.01.2019)