Das Künstlerhaus wird zur "Albertina Modern"

Nicht nur der Name der neuen Albertina-Filiale im Künstlerhaus ist modern, auch der Weg, diesen bekannt zu machen, kann so genannt werden: Ausgerechnet die sich nach 24 Stunden automatisch wieder löschende Instagram-Story des Museums über die Gleichenfeier der Künstlerhausrenovierung am Dienstag enthüllte das so gut gehütete Namens-Geheimnis. Das Künstlerhaus wird in Zukunft als „Albertina Modern“ ins Rennen um die größte Aufmerksamkeit der Wiener Museumsbesucher gehen.

