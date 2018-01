Wenn sich die Kirche politisch einmischt

Politische Theologie ist wieder en vogue in der Kirche: Man habe „die Bergpredigt politisch zu lesen“, heißt es. Die Kirche müsse „politisch“ sein, postulierte der Bischof von Graz-Seckau, Wilhelm Krautwaschl, in seiner Predigt im Gottesdienst zum Jahresabschluss im Grazer Dom. Konkrete Beispiele für eine praktische Anwendung der allgemeinen Maxime blieb er allerdings schuldig. Diese hätten den Landeshauptmann, der an der heiligen Messe teilnahm und vom Bischof eigens begrüßt worden war, möglicherweise interessiert.

Das Politischsein der Kirche äußert sich momentan vor allem in Polemik gegen die neue Regierung. Krautwaschl sprach vom „Gemeinwohl“, dessen Wahrung auch andere österreichische Bischöfe von Kardinal Christoph Schönborn abwärts von der neuen Regierung verlangen. Das kann man als blanke Selbstverständlichkeit nehmen, wie man sie bei einem solchen Anlass eben sagt – oder aber auch als eine Unterstellung vorweg.

Sorge ums Geschäftsmodell?

Von keiner der beiden Regierungsparteien ist eine Äußerung bekannt, dass sie eine Gruppe oder Einzelne im Land bevorzugen wollte und so das Gemeinwohl missachten würde.

Überhaupt erinnert man sich nicht, dass je einer Regierung soviel Missgunst von Bischöfen und aus kirchlichen Kreisen entgegengeschlagen wäre wie dieser. Von Gusenbauer/Molterer über Faymann/Pröll bis Kern/Mitterlehner wurde keine mit der Sorge um das „soziale Augenmaß“ begrüßt (Bischof von Linz, Manfred Scheuer). Der relativ neue Bischof von Innsbruck, Hermann Glettler, glaubt sich sogar davor fürchten zu müssen, „dass die Regierung die soziale Kälte im Land salonfähig macht“. Er begründet die Benützung dieses abgeschmackten Begriffs und sein vorweggenommenes Negativurteil mit der Rhetorik der Regierung im Zusammenhang mit der Migration.

Manche kirchliche Laien tun es ihren Oberen gleich. Der Caritas-Direktor der Steiermark sagt allen Ernstes voraus, dass seine Organisation durch die künftige Politik „viel zu tun bekommen“ werde. Fürchtet er womöglich um sein Geschäftsmodell? Nur mit einem „Geht's noch?“ möchte man reagieren, wenn man die der Kirche nahestehende Geschäftsführerin der Grünen im Burgenland sagen hört: „Öffentlich und politisch komme ich zu dem Schluss: Unsere Bundesregierung ist die Antithese zu Weihnachten.“ Auch so etwas muss man als Beitrag zum politischen Diskurs gelten lassen.

Es gibt, muss man anerkennen, auch andere Töne: Schönborn weicht von den ausschließlich von der Sorge um das Soziale fixierten kirchlichen Äußerungen zur Regierung ab, wenn er „ein großes Augenmerk auf Sicherheit“ gelegt haben möchte. Sicherheit ist ein weites Feld. Der zuständige Minister von der FPÖ wird dem Wunsch des Kardinals sicher gern willfahren. Er muss nur seine Instrumente einsetzen dürfen.

Rechte, aber auch Pflichten

Bischof Scheuer wendet sich auch an das allgemeine Publikum: Die Menschen sollten „ihre je eigene Verantwortung übernehmen und nicht alles an die Politik, den Staat oder die Wirtschaft delegieren“. Ein Gemeinwesen könne nur funktionieren, „wenn alle ihre Rechte, aber auch ihre Pflichten sehen und realisieren“. Das könnte man sogar als einen Aufruf zu einer geistig-moralischen Wende lesen.

Die Perspektive der kirchlichen Kritiker an der Regierung ist allein auf angekündigte oder befürchtete Reformen im Sozialbereich gerichtet. Andere Anliegen der Kirche, die auch im politischen Raum vorgebracht und einer neuen Regierung ans Herz gelegt werden müssten, kommen überhaupt nicht vor: Der eingangs erwähnte Gottesdienst in Graz fand ausgerechnet am Fest der Heiligen Familie statt. Der Bischof, der die Kirche „gesellschaftspolitisch“ aktiv sehen möchte, äußerte kein Wort zur sogenannten Homo-Ehe, die heuer auf der Tagesordnung des Parlaments stehen wird. Dabei hatte noch vor Wochen die Bischofskonferenz einen dringenden Appell an Regierung und Parlament gerichtet, die Stellung der Ehe nicht anzutasten. Ist er jetzt, da eine neue Regierung angetreten ist, schon wieder vergessen?

Anwalt des Lebens sprachlos?

Kein Wort auch zur ganzen Skala von Problemen, die durch die neuen Biotechnologien aufgeworfen werden und über die sich die Kirche berechtigte Sorgen macht. Es ist gerade die Kirche, die sich immer als Anwalt des Lebens von seinem natürlichen Anfang bis zu seinem natürlichen Ende versteht. Hat sie jetzt nichts zu sagen? Zu einer Regierung, bei der sie dafür möglicherweise mehr Verständnis finden würde als bei allen vorhergehenden in den letzten Jahren?

Exemplarisch für die auch in der Kirche selbst sehr heterogenen Meinungen ist der geplante Familienbonus. Die Katholische Frauenbewegung, immer schnell bereit, ihre eigenen Meinungen mit dem Gütesiegel „christlichen Menschen- und Weltverständnisses“ auszuzeichnen, findet, der Bonus entspreche „nicht dem Auftrag Jesu“. Gegen so viel Überzeugung hat es die nüchterne Sachlichkeit des Katholischen Familienverbands natürlich schwer. Eine stärkere Berücksichtigung der Kinder im Steuerrecht sei keine „Umverteilung nach oben“, wie der von der Frauenbewegung bemühte Ökonom Stephan Schulmeister behauptet, argumentiert der Präsident des Familienverbands, Alfred Trendl, der von Beruf immerhin ein Steuerberater ist: Es sei „schlicht falsch“ zu behaupten, Familien würden erst ab einem Gehalt von 2500 Euro von dem Bonus profitieren. Familien mit einem solchen Einkommen, von dem dann rund 1800 Euro netto übrig bleiben, als „Gutverdiener“ zu bezeichnen sei „fast schon zynisch“.

Zum beliebten Argument, dass der Steuerbonus nur Familien zugutekommt, die überhaupt Steuern bezahlen, weist Trendl darauf hin, „dass es eine Reihe von Familien gibt, die überhaupt erst durch die Einkommensteuer in die Armutsgefährdung rutschen“. Beim Steuerbonus gehe es aber um „horizontale Steuergerechtigkeit“.

Verunsicherte Kirche

Man fragt sich, woher das Ressentiment in Teilen der Kirche gegen diese neue Regierung eigentlich kommt. Die Kirche könnte ja auch statt auf Abgrenzung und Konfrontation auf Kooperation setzen. Der Stein des Anstoßes scheint weniger die Beteiligung der FPÖ an der Regierung als vielmehr die ÖVP selbst und im Besonderen die Person Sebastian Kurz zu sein.

Flüchtlinge und eine paternalistische Sozialpolitik ohne „geistige und geistliche Fundierung“ (ein Insider) scheinen die letzten Orte kirchlicher Selbstvergewisserung geworden zu sein. Deshalb auch die Verunsicherung durch die absehbare Politik genau in diesen beiden Bereichen.

Man kann behaupten, das Regierungsprogramm habe ein falsches „Menschenbild“, das nur auf Leistung abstelle. Es gibt aber wenig Zweifel daran, dass die Redimensionierung des Sozialstaates notwendig ist. Leistung höher zu bewerten wird auch kein Schaden sein.

DER AUTOR Hans Winkler war langjähriger Leiter der Wiener Redaktion der „Kleinen Zeitung“. Debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2018)