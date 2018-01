Chinas weiche Macht und seine schärferen Werkzeuge

China hat Milliarden von Dollars investiert, um seine „weiche Macht“ zu steigern. Doch in letzter Zeit ist es in den demokratischen Ländern Gegenwind ausgesetzt. Ein neuer Bericht der National Endowment for Democracy argumentiert, dass wir das Konzept der weichen Macht neu überdenken müssen, weil „das seit Ende des Kalten Krieges verwendete Vokabular der jetzigen Situation nicht mehr angemessen zu sein scheint“.

Der Bericht beschreibt die zunehmenden Einflüsse autoritärer Staaten, die überall auf der Welt als „scharfe Macht“ zu spüren sind. Das Londoner Magazin „Economist“ umschrieb „scharfe Macht“ jüngst als „Zersetzung, Schikanen und Druck, die zusammenwirken, um Selbstzensur zu fördern“.

Während weiche Macht die Attraktivität von Kultur und Werten nutzt, um die Stärke eines Landes zu vermehren, hilft scharfe Macht autoritären Regimen, zu Hause ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen und im Ausland die Meinungsbildung zu manipulieren.

Bestrafung Norwegens

Weiche Macht – die Fähigkeit, andere durch Attraktivität und Überredung statt durch harte Macht von Zwang und Bezahlung zu beeinflussen – wird manchmal verwendet, um jede Art von Machtausübung zu beschreiben, die nicht den Einsatz von Gewaltmitteln beinhaltet. Aber das ist falsch. Macht hängt manchmal davon ab, wessen Armee oder Wirtschaft siegt, aber sie kann auch davon abhängen, wessen Geschichte siegt.

Ein starkes Narrativ ist eine Quelle von Macht. Chinas wirtschaftlicher Erfolg hat sowohl harte als auch weiche Macht hervorgebracht, aber in Grenzen. Chinesische Wirtschaftshilfen im Rahmen der Seidenstraßeninitiative mögen gütig und attraktiv erscheinen – aber nicht, wenn die daran geknüpften Bedingungen ins Unangenehme umschlagen, wie das kürzlich bei einem Hafenprojekt in Sri Lanka der Fall war.

Genauso hat die anderweitige Ausübung harter wirtschaftlicher Macht die weiche Macht des chinesischen Narrativs untergraben. So hat China Norwegen dafür bestraft, dass es Liu Xiaobo den Friedensnobelpreis zugesprochen hat. Es drohte zudem mit Zugangsbeschränkungen zum chinesischen Markt für einen australischen Verlag, der ein chinakritisches Buch herausgebracht hat.

Wenn wir den Begriff scharfe Macht als Verkürzung für Informationskriegsführung verwenden, wird der Gegensatz zur weichen Macht klar ersichtlich. Scharfe Macht ist harte Macht. Sie manipuliert Informationen, die nicht materiell fassbar sind. Aber mangelnde materielle Fassbarkeit ist kein kennzeichnendes Merkmal von weicher Macht. Verbale Drohungen etwa sind sowohl nicht materiell fassbar als auch eine Form von Zwang.

Als ich 1990 das Konzept der weichen Macht einführte, schrieb ich, dass sie durch Freiwilligkeit und Umwege gekennzeichnet sei, während harte Macht auf Drohungen und direkter Einflussnahme beruhe. Wenn jemand eine Pistole auf Sie richtet, Ihr Geld verlangt und Ihnen Ihre Brieftasche abnimmt, ist es gleichgültig, was Sie denken oder wollen. Sie sind mit harter Macht konfrontiert. Wenn er Sie überredet, ihm Ihr Geld zu geben, hat er Ihr Denken und Wollen verändert. Das ist weiche Macht.

Wahrheit und Offenheit schaffen in der öffentlichen Diplomatie eine Trennlinie zwischen weicher und scharfer Macht. Wenn Chinas offizielle Nachrichtenagentur Xinhua offen in anderen Ländern ihr Programm ausstrahlt, nutzt sie weiche Machttechniken, und wir sollten das akzeptieren. Wenn China Radio International insgeheim 33 Radiosender in 14 Ländern unterstützt, ist damit die Grenze zur scharfen Macht überschritten, und wir sollten den Verstoß gegen die Freiwilligkeit öffentlich machen.

Intelligente Machtausübung

Techniken im Bereich der öffentlichen Diplomatie, die weithin als Propaganda betrachtet werden, können keine weiche Macht hervorbringen. Im Informationszeitalter sind die knappsten Ressourcen Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit. Darum sind Austauschprogramme, die eine Zwei-Wege-Kommunikation und persönliche Beziehungen fördern, oft effektiver bei der Erzeugung von weicher Macht als etwa die Programme offizieller Funk- und Fernsehsender.

Die USA unterhalten seit Langem Programme, die Besuche durch Führungsnachwuchs aus dem Ausland ermöglichen. Jetzt folgt China erfolgreich ihrem Beispiel. Dies ist eine intelligente Ausübung von weicher Macht. Aber wenn die Erteilung von Visa etwa an Wohlgefälligkeit geknüpft wird oder der Zugang der Besucher eingeschränkt wird, um Kritik zu verhindern und zur Selbstzensur zu ermutigen, können sogar Austauschprogramme in die scharfe Macht abgleiten.

Offenheit ist ein Aktivposten

Wenn Demokratien auf Chinas scharfe Macht und Informationskriegsführung reagieren, sollten sie nicht überreagieren. Ein Großteil der weichen Macht, die Demokratien ausüben, kommt aus der Zivilgesellschaft, was bedeutet, dass Offenheit ein wichtiger Aktivposten ist. China könnte mehr weiche Macht erzeugen, würde es die strikte Kontrolle der Zivilgesellschaft durch die Partei etwas lockern. In ähnlicher Weise wird weiche Macht häufig durch Manipulation der Medien und die Nutzung geheimer Kommunikationskanäle verringert.

Demokratien sollten vermeiden, diese autoritären Werkzeuge der scharfen Macht zu imitieren. Zudem kann die Blockade legitimer chinesischer Instrumente weicher Macht kontraproduktiv sein.

China und die USA könnten, um einen Konflikt zwischen beiden Ländern zu vermeiden, von Austauschprogrammen profitieren, die die Attraktivität der USA für China erhöhen und umgekehrt. Und bei transnationalen Problemen wie dem Klimawandel, bei dem beide Länder von einer Zusammenarbeit profitieren können, kann weiche Macht dazu beitragen, Vertrauen zu schaffen und jene Netzwerke hervorzubringen, die Kooperation ermöglichen.

Überschreitung von Linien

Wichtig bleibt, die Grenze zwischen weicher und scharfer Macht sorgfältig im Auge zu behalten. So muss etwa die Hanban – die staatliche Behörde, die die 500 Konfuzius-Institute und 1000 Konfuzius-Seminare, die China an Universitäten und Schulen weltweit unterhält, um chinesische Sprache und Kultur zu vermitteln – der Versuchung widerstehen, der wissenschaftlichen Freiheit Beschränkungen aufzuerlegen. Dass sie diese Linie überschritten hat, hat in einigen Fällen zur Schließung von Konfuzius-Instituten geführt.

Wie diese Fälle zeigen, besteht die beste Verteidigung gegen den chinesischen Einsatz von Programmen der weichen Macht als Instrumente scharfer Macht darin, derartige Bemühungen öffentlich zu machen. Und in diesem Punkt haben die westlichen Demokratien einen Vorteil.

