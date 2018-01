Wenn der Schwindel zur Vertriebstechnik wird

Gehören Sie zu jenen, die schon vor Erwerb des Führerscheins mit dem Auto gefahren sind? Oder sind Sie denen zuzuordnen, die sich stets legitimieren, bevor sie loslegen? Anders gefragt: Tun Sie schon, bevor Sie dürfen; oder dürfen Sie lieber, was Sie zunächst nicht können? In der Politik verstärken sich die Spielregeln, die vor allem Letzteres begünstigen.

Bei jeder Gelegenheit rufen wir nach Experten. Wir zappen uns durch die Fernsehsender und bleiben bei einer Talkshow hängen. Es geht um ein brandaktuelles Thema – und schon ist die Moderatorin umringt von Experten. Wie aus dem Nichts sind sie aufgetaucht. Experten für Terrorbekämpfung, für Sicherheitsfragen, für Datenschutz, für alternative Antriebsformen, für Ethik in der Gentechnologie, für Kochen mit Insekten, für Robotik usw.

Aber wer auf sich hält, hat den Begriff „Experte“ längst hinter sich gelassen. Jetzt sind die Koryphäen die Meinungsbildner. Sie nennen sich Webguru, Modezar, Literaturpapst, Hundeflüsterer, Gamingchampion oder eben „Best President ever!“ (Donald Trump).

Geschönte Lebensläufe

Bis hierher sollte niemandem ein Vorwurf gemacht werden. Lebensläufe werden geschönt, um ausgeschriebene Stellen zu bekommen. Lehrer werden von allzu ehrgeizigen Eltern auf die besondere Begabung ihrer Kinder eingestimmt; frischgebackene Führungskräfte mimen den Managementguru, um bei der ersten Vorstandssitzung gute Figur zu machen. Das Phänomen ist also nicht neu. Die Notwendigkeit, einen Fake (Fälschung, Schwindel) anzuwenden, nimmt in der Informationsgesellschaft allerdings exponentiell zu.

Der Fake ist zur Vertriebstechnik geworden. Das enorme Wachstum an Wissen zwingt uns förmlich dazu. Zumal der Schwindel zunächst nichts anderes als ein Versprechen darstellt. Ein Versprechen an den Markt. Ein Versprechen an das Wahlvolk: „Österreich zurück an die Spitze: Für uns alle.“ Allem voran ist das ein Versprechen an uns selbst. Der Fake ist die Startlinie des Lernens. Ab dann gilt es, alles daranzusetzen, das zu werden, was wir bereits vorgeben zu sein, Profis auf dem von uns besetzten Feld.

Feuerwerk der Dummheiten

Fehlt die Legitimation für eine Funktion, werden wir zu eingebildeten Hochstaplern. Sebastian Kurz und Donald Trump sind legitimiert. Der Hochstapelei sollten wir sie beide nicht bezichtigen. Neben der notwendigen Erlaubnis braucht es aber auch die erforderlichen Fähigkeiten. Wie sehen sie aber aus, die Fähigkeiten der Legitimierten?

Schwindler sind sich dessen bewusst, dass sie nicht von Anfang an alle Fähigkeiten mitbringen. Deshalb sind sie wissbegierig, reflektiert und lernorientiert. Werden sie in eine neue Situation hineinkatapultiert, dann heißt ihr Konzept Learning on the Job.

Auch wir werden zur eigenen Überraschung immer wieder mit solchen Pflichten konfrontiert. Wir übernehmen uns bisher nicht vertraute Aufgaben und müssen uns in die für uns neue Situation „hineinschwindeln“. Wir werden Führungskräfte, Vereinsvorsitzende, Eltern oder Waisen. Wenige von uns werden Bundeskanzler oder Präsident.

Solche Situationen stellen eine Chance dar, die es zu nutzen gilt. Trump hatte alle Chancen, der Welt einen professionellen Schwindel vorzuführen – vom Faker zum Maker zu werden. Was er bisher daraus gemacht hat, ist haarsträubend.

Die Liste an Torheiten scheint endlos: Ein verunglücktes Telefonat mit der taiwanesischen Staatspräsidentin, das Reden über Dinge, von denen er nichts versteht. Der Versuch, das Einreiseverbot für Muslime aus bestimmten Staaten gegen den Rat vieler Berater durchzusetzen.

Eine Nahost-Reise, bei der er Öl in die lodernden Feuer der Region gegossen hat. Der China-Besuch, bei dem er sich von der Freundlichkeit seiner Gastgeber richtiggehend einlullen ließ, und zuletzt die Jerusalem-Entscheidung. Das Ganze begleitet von einem unaufhörlichen Feuerwerk der Dummheit auf Twitter.

Das ist nicht das Leistungsprofil eines Schwindlers. Fehlen über weite Strecken die Fähigkeiten, und ist auch kein Lerneffekt sichtbar, lautet die Diagnose weder Hochstapelei noch Täuschung, sondern „legitimierte Ahnungslosigkeit“. Donald Trump hat seine Chance einfach nicht genutzt. Dazu hätte er sich nach seiner Wahl das notwendige Rüstzeug des Staatsmanns aneignen müssen.

Learning on the Job

Da sieht es bei Sebastian Kurz schon anders aus. Als 24-jährigem Integrationsstaatssekretär wurde ihm vorgeworfen, für diesen Bereich zu wenig Erfahrung zu haben. Mit 26 wurde er Außenminister. Als „legitimiert ahnungslos“ hat er sich in diesen Funktionen nicht erwischen lassen. Seit Dezember ist Kurz Österreichs jüngster Bundeskanzler.

Wenn Kurz zu den echten Schwindlern gehört, dann steht er erneut an der Startlinie des Lernens, und es gilt für ihn, alles daranzusetzen, um das zu werden, was er vorgibt zu sein: ein Profi auf dem von ihm besetzten Feld. Und als Wahlberechtigte einer repräsentativen Demokratie sollten wir erkennen, dass Learning on the Job immer öfter auch für politische Funktionäre gilt.

DER AUTOR Dr. Christoph Zulehner (*1964) ist promovierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Er ist Strategieberater und Experte für das Management von Gesundheits-, Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen, Gastdozent an der Donauuniversität Krems und Autor mehrerer Fachbücher, zuletzt „Make the Fake. Warum Erfolg die Täuschung braucht“ (Oriol-Verlag).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2018)